Pesawat Latih PK-IFP 172 Jatuh di Tangsel, Petugas Masih Evakuasi Korban

TANGSEL - Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD, Tangerang Selatan pada Minggu (19/5/2024). Petugas masih evakuasi korban yang diduga masih berada di dalam pesawat.

Berdasarkan pantauan di lokasi, petugas dari KNKT, Polisi, BPBD, Basarnas masih melakukan evakuasi terhadap korban dari jatuhnya pesawat latih PK-IFP 172.

Di lokasi, sejumlah petugas menggunakan alat pemotong untuk memotong sejumlah bagian dari puing-puing pesawat.

Sebelumnya, Tiga orang dinyatakan meninggal dunia atas peristiwa jatuhnya pesawat di BSD, Tangerang Selatan, Minggu (19/5/2024). Dua awak masih di dalam pesawat.

"Korban 3 orng meninggal. Dua masih di dalam pesawat satu tergeletak di luar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat rikonfirmasi MNC Portal, Minggu (19/5/2024).

(Fakhrizal Fakhri )