Basarnas: Tiga Korban Pesawat Jatuh di Tangsel Dibawa ke RS Polri

JAKARTA - Tiga korban meninggal yang sebelumnya berada di dalam pesawat yang jatuh di BSD, Tangsel, akhirnya dapat dievakuasi. Korban selanjutnya dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Tiga korban pesawat jatuh berhasl dievakuasi hingga pukul 16.46 WIB. Dibawa ke RS Kramat Jati," kata Humas Basarnas Jakarta Ramli Prasetyo saat dikonfirmasi, Minggu (19/5/2014).

Sebelumnya, tiga orang dinyatakan meninggal dunia atas peristiwa jatuhnya pesawat di BSD, Tangerang Selatan, Minggu (19/5/2024).

Diketahui bahwa dua korban masih di dalam pesawat. "Korban 3 orng meninggal. Dua masih di dalam pesawat satu tergeletak di luar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi.

(Fakhrizal Fakhri )