HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesawat Jatuh di Tangsel Ditutupi Terpal, Polisi Minta Warga Menjauh dari TKP

Hambali , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |17:14 WIB
Pesawat Jatuh di Tangsel Ditutupi Terpal, Polisi Minta Warga Menjauh dari TKP
Pesawat latih jatuh di BSD (Foto: MPI)
A
A
A

TANGSEL - Sekeliling area jatuhnya pesawat latih di kawasan Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), kini ditutupi terpal. Polisi pun meminta warga menjauhi sekitar lokasi guna kepentingan penyelidikan.

"Semua yang tidak berkepentingan keluar dari garis (police line)," tutur sejumlah petugas di lokasi, Minggu (19/05/24).

Area jatuhnya pesawat itu memang menjadi pusat perhatian warga dan pengguna jalan. Mereka berkerumun dan berkumpul di bahu jalan serta trotoar guna memantau proses evakuasi.

Nampak para petugas gabungan masih berada di sekitar puing pesawat. Sementara di dekat mereka, bersiaga beberapa unit mobil ambulans dari berbagai instansi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
