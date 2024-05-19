Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Faktor Cuaca Jadi Penyebab Jatuhnya Pesawat di Tangsel, Begini Kata Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |17:44 WIB
Faktor Cuaca Jadi Penyebab Jatuhnya Pesawat di Tangsel, Begini Kata Polisi
Pesawat latih jatuh di BSD (Foto: MPI)
TANGERANG SELATAN - Polisi belum bisa memastikan hujan menjadi faktor penyebab dari jatuhnya pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 di Lapangan Sunberst, BSD, Tangerang Selatan pada Minggu (19/5/2024).

“Kita tidak bisa menyatakan itu (hujan jadi penyebab jatuhnya pesawat), tapi waktu kejadian sedang hujan lebat 14.00 WIB,” kata Kapolres Metro Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso kepada wartawan, Minggu (19/5/2024).

Ibnu menegaskan pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) akan melakukan identifikasi untuk mengetahui penyebab dari jatuhnya pesawat tersebut.

“Waktu kejadian pesawat tersebut untuk masalah ada ledakan, kami tidak bisa menyampaikan, nanti setelah identifikasi dari KNKT,” ungkap dia.

