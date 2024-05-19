Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pesawat Jatuh di Tangsel, Begini Penjelasan Kemenhub

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |17:58 WIB
Pesawat Jatuh di Tangsel, Begini Penjelasan Kemenhub
Pesawat latih jatuh di BSD (Foto: MPI)




JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah menerima laporan terkait Pesawat TecnamP2006T dengan nomor registrasi PK-IFP yang jatuh di daerah BSD Tangerang Selatan, Minggu (19/5/2024), pukul 14.30 WIB.

Kemenhub memastikan bahwa pesawat nahas tersebut milik Indonesia Flying Club atau Perkumpulan Penerbang Indonesia.

Kabag Kerja Sama Internasional, Humas dan Umum Ditjen Perhubungan Udara, Mokhammad Khusnu mengatakan bahwa ⁠Pesawat PK-IFP dengan 3 orang, dengan rincia 1 penerbang, 1 engineer, dan 1 penumpang sudah dievakuasi di lokasi.

"Adapun penjelasan detail mengenai hal ini akan disampaikan lebih lanjut berkoordinasi dengan Tim KNKT dan Inspektor Penerbangan dari Ditjen Perhubungan Udara serta Kepolisian setempat," ujarnya.

Sebelumnya, polisi belum bisa memastikan hujan menjadi faktor penyebab dari jatuhnya pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 di Lapangan Sunberst, BSD, Tangerang Selatan.

“Kita tidak bisa menyatakan itu (hujan jadi penyebab jatuhnya pesawat), tapi waktu kejadian sedang hujan lebat 14.00 WIB,” kata Kapolres Metro Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso.

Halaman:
1 2
      
