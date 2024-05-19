Korban Pesawat Jatuh di Tangsel Tiba di RS Polri Kramat Jati

JAKARTA - Jenazah pesawat latih PK-IFP 172 yang jatuh di kawasan BSD Tanggerang Selatan, telah tiba di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (19/5/2024). Rumah Sakit ini dipilih untuk mengotopsi jenazah tersebut.

Bedasarkan Pantauan di lokasi, tiga mobil yang membawa jenazah tiba di RS Polri sekitar pukul 17.24 WIB. Setibanya di lokasi, tiga kantong jenazah langsung di masuk ke ruang instalasi Kedokteran Forensik Rs Polri.

Sebelumnya, tiga orang dinyatakan meninggal dunia atas peristiwa jatuhnya pesawat di BSD, Tangerang Selatan, Minggu (19/5/2024). Dua korban diketahui masih di dalam pesawat.

"Korban 3 orng meninggal. Dua masih di dalam pesawat satu tergeletak di luar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat rikonfirmasi MNC Portal, Minggu (19/5/2024).