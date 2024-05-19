Polisi Sebut Kondisi Tubuh Korban Pesawat Jatuh di Tangsel Masih Utuh

TANGERANG SELATAN - Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD, Tangerang Selatan pada Minggu (19/5/2024).

Polisi menyebutkan kondisi korban masih dalam keadaan utuh.

“Betul, masih dalam keadaan utuh,” kata Kapolres Metro Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso kepada wartawan, Minggu (19/5/2024).

Ia menjelaskan, pesawat yang jatuh milik dari Indonesia Flying Clubs dari Pondok Cabe itu mengalami kecelakaan sekira pukul 14.00 WIB.

“Korban yang meninggal dunia ada 3 orang ada pilot, co-pilot dan enginernya. Sekarang 3 jenazah tersebut dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi,” ungkapnya.