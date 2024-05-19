Polisi: Pesawat Jatuh di BSD Mengarah dari Tanjung Lesung Menuju Pondok Cabe

TANGERANG SELATAN - Kapolres Metro Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso menyebutkan bahwa pesawat latih milik Indonesia Flying Club yang jatuh di Jalan Sunburst, BSD, Tangerang Selatan, mengarah Pondok Cabe menuju Tanjung Lesung.

"Infomasi awal dari Tanjung Lesung mau kembali ke Pondok Cabe," kata Ibnu kepada awak media di lokasi, Minggu (19/5/2024).

"Terus ada 'mayday mayday', habis itu hilang kontak," sambung dia.

Ibnu menyampaikan terjadi hujan lebat saat pesawat latih itu jatuh. Namun, ia tidak bisa memastikan faktor cuaca menjadi penyebab jatuh atau bukan. "Kita tidak bisa menyatakan itu, tapi waktu kejadian sedang hujan lebat pukul 14.00 WIB," jelas dia.

"Kronologi lebih jelas bisa tanyakan ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)," pungkasnya.