Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Pesawat Jatuh di Tangsel, Satu Korban Terpental

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |19:25 WIB
Saksi Mata Ungkap Detik-Detik Pesawat Jatuh di Tangsel, Satu Korban Terpental
Saksi mata pesawat jatuh di BSD (Foto: MPI)
A
A
A

 

TANGERANG SELATAN - Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD, Tangerang Selatan pada Minggu (19/5/2024).

Salah satu saksi, Ali Amali (65) mengungkap detik-detik pesawat rute Bandara Tanjung Lesung, Banten menuju Pondok Cabe jatuh di lokasi. Ia menyebutkan bahwa dirinya berada di warung kopi yang jaraknya 300 meter dari lokasi pesawat jatuh tersebut.

Saat itu, lanjut Ali, mendengar adanya dentuman keras yang kemudian dirinya langsung ke sumber lokasi.

“Saya lagi ngopi di warung tiba-tiba ada suara letusan. Saya kan sama rekan-rekan kan ke sana menuju arah peledakan itu. Sama teman-teman. Begitu saya lihat ada kapal jatuh. Nah, ada korban satu, sudah terpental. Saya cek lagi ke dalam. Ada dua orang,” kata Ali kepada wartawan di lokasi, Minggu (19/5/2024).

Saat kejadian, Ali sempat mendekati lokasi dan melihat terdapat dua korban dalam keadaan terjepit di dalam pesawat tersebut.

“Dua korban di dalam, yang satunya di luar. Yang di dalam posisi kakinya terjepit, sempat bilang tolong satu kali. Kalau yang dua memang sudah meninggal,” jelasnya.

Sebelumnya, Pihak kepolisian belum bisa memastikan hujan menjadi faktor penyebab dari jatuhnya pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 di Lapangan Sunberst, BSD, Tangerang Selatan pada Minggu (19/5/2024).

“Kita tidak bisa menyatakan itu (hujan jadi penyebab jatuhnya pesawat), tapi waktu kejadian sedang hujan lebat 14.00 WIB,” kata Kapolres Metro Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso kepada wartawan, Minggu (19/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185128/pesawat_cessna-fySz_large.jpg
5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185125/jet_tempur-8b0s_large.jpg
Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160477/pesawat_jatuh-QbI2_large.jpg
Pesawat Latih Jatuh Tewaskan Marsma Fajar, DPR: Investigasi Mendalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160181/tni-0rtf_large.jpg
Aksi Heroik Red Wolf Marsma Fajar Adriyanto Sergap Jet Tempur AS di Langit Bawean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160170/fajar-2Lga_large.jpg
Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160168/pesawat_jatuh-sEJQ_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Korban Jatuhnya Pesawat Latih Bakal Dimakamkan di Probolinggo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement