HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi: Pilot Terpental Keluar saat Pesawat Latih Jatuh di BSD Tangsel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |19:56 WIB
Polisi: Pilot Terpental Keluar saat Pesawat Latih Jatuh di BSD Tangsel
Pesawat latih jatuh di BSD (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Kapolres Metro Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso mengungkapkan bahwa kondisi ketiga jenazah korban jatuhnya pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 di BSD, Tangerang Selatan, Minggu (19/5/2024).

Ia menyebut, pilot sempat terpental keluar pesawat saat kejadian.

“Betul berdasarkan informasi dari rekan-rekan, pilotnya terlempar keluar dari pesawat tersebut,” kata Ibnu Bagus kepada wartawan di lokasi.

Ia menjelaskan, pesawat yang jatuh milik Indonesia Flying Clubs dari Pondok Cabe itu mengalami kecelakaan sekira pukul 14.00 WIB.

“Korban yang meninggal dunia ada 3 orang ada pilot, co-pilot dan enginernya. Sekarang 3 jenazah tersebut dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan autopsi,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia memastikan tidak ada warga sipil turut menjadi korban pasca jatuhnya pesawat latih tersebut. “Tidak ada (warga sipil yang menjadi korban),” jelas dia.

Halaman:
1 2
      
