Polisi Tunggu Persetujuan Keluarga Korban Pesawat Jatuh di BSD untuk Lakukan Autopsi

JAKARTA - Polisi masih menunggu pihak keluarga untuk mendatangi RS Polri agar bisa melakukan autopsi terhadap ketiga jenazah pesawat latih PK-IFP 172 yang jatuh di kawasan BSD Tanggerang Selatan.

Saat ini RS Polri sedang melakukan proses indentifikasi terhadap ketiga jenazah tersebut.

"Sudah dimulai (proses identifikasi) jadi untuk pemeriksaan luar saja. Sambil menunggu persetujuan keluarga apakah akan dilakukan autopsi atau pemeriksaan dalam, itu koordinasi dari pada penyidik kepada keluarga ini yang kami tunggu," kata Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Brigjen Pol Hariyanto kepada wartawan, Jumat (19/4/2024).

BACA JUGA: Jenazah Pulu Darmawan Korban Pesawat Jatuh Akan Dimakamkan di Semarang

Nantinya hasil otopsi yang telah disetujui oleh pihak keluarga, bisa digunakan sebagai tambahan data guna mengetahui penyebab jatuhnya pesawat latih tersebut.

"Karena autopsi itu sebab kematian. Karena apa mungkin banyak sekali alternatif-alternatifnya yang perlu pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan yang lain sehingga agak lama," ujarnya.

Kata Hariyanto, perwakilan dari Indonesia Flying Club atau perkumpulan penerbang Indonesia sudah mendatangi pos Ante Mortem untuk memberikan keterangan seperti ciri-ciri korban maupun pakaian yang dikenakan korban sebelum meninggal.