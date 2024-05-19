Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pilkada Kota Tangerang, Ahmad Amarullah Akan Buat Taman Aspirasi Masyarakat

Hambali , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |23:15 WIB
Pilkada Kota Tangerang, Ahmad Amarullah Akan Buat Taman Aspirasi Masyarakat
A
A
A

TANGERANG - Bakal Calon Wali Kota Tangerang, ahmad Amarullah menyiapkan konsep S.M.A.R.T (Sejahtera, Mandiri, Akhlaqul Karimah, Responsif dan Transparan) saat pemaparan Visi & Misi pada Penjaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung di Hotel Pakon Prime, Kota Tangerang, Minggu (19/5/2024).

Dia sendiri mengambil visi Mewujudkan Kota Tangerang yang Sejahtera, Mandiri, Berakhalakul Karimah, Responsif dan Transparansi meningkatkan daya saing dalam menghadirkan kebahagian buat semua.

Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Rektor UMT tersebut adalah Responsif yang memiliki makna pada konteks pelayanan secara cepat, tepat dan tanggap terhadap segala pengaduan dan keluhan masyarakat, termasuk salahsatunya adalah Pembuatan Taman AsMara (Aspirasi Masyarakat).

“Ga boleh ada lagi Wali Kota kabur saat masyarakat menyampaikan aspirasi, justru harus hadir temui masyarakat, catat aspiranya lalu responsif dengan tindak lanjut segera, nanti kita buat taman khusus buat menerima Aspirasi Masyarakat, kita beri nama Taman AsMara (Aspirasi Masyarakat),”ujarnya.

Selain taman Asmara, pria yang akrab disapa Bang Uwoh tersebut juga menyiapkan konsep Green Industry dalam rangka upaya mitigasi karbon dan bencana di Kota Tangerang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185272//pkb-gSuK_large.jpg
Cak Imin: Panji Bangsa Akan Jadi Pasukan Serbaguna PKB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184190//pkb-ZfJM_large.jpg
Cak Imin Bentuk Panji Bangsa untuk Hadapi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182515//ilustrasi-z0hn_large.jpg
Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/65/3164748//kampus-VzNo_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Nasim Khan, Alumni ITN Malang yang Usulkan Gerbong KAI Khusus Merokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491//motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161408//gubernur_khofifah-4nQa_large.JPG
Pemutihan PKB, Gubernur Khofifah: Ojol dan Masyarakat Rentan Ekonomi Ikut Rasakan Manfaat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement