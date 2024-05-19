Pilkada Kota Tangerang, Ahmad Amarullah Akan Buat Taman Aspirasi Masyarakat

TANGERANG - Bakal Calon Wali Kota Tangerang, ahmad Amarullah menyiapkan konsep S.M.A.R.T (Sejahtera, Mandiri, Akhlaqul Karimah, Responsif dan Transparan) saat pemaparan Visi & Misi pada Penjaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlangsung di Hotel Pakon Prime, Kota Tangerang, Minggu (19/5/2024).

Dia sendiri mengambil visi Mewujudkan Kota Tangerang yang Sejahtera, Mandiri, Berakhalakul Karimah, Responsif dan Transparansi meningkatkan daya saing dalam menghadirkan kebahagian buat semua.

Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Rektor UMT tersebut adalah Responsif yang memiliki makna pada konteks pelayanan secara cepat, tepat dan tanggap terhadap segala pengaduan dan keluhan masyarakat, termasuk salahsatunya adalah Pembuatan Taman AsMara (Aspirasi Masyarakat).

“Ga boleh ada lagi Wali Kota kabur saat masyarakat menyampaikan aspirasi, justru harus hadir temui masyarakat, catat aspiranya lalu responsif dengan tindak lanjut segera, nanti kita buat taman khusus buat menerima Aspirasi Masyarakat, kita beri nama Taman AsMara (Aspirasi Masyarakat),”ujarnya.

Selain taman Asmara, pria yang akrab disapa Bang Uwoh tersebut juga menyiapkan konsep Green Industry dalam rangka upaya mitigasi karbon dan bencana di Kota Tangerang.