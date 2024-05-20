Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Yogie S Memet: Larang Istri Pakai Mobil Dinas hingga Lakukan Tirakat Khusus Tumpas Kahar Muzakkar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |05:00 WIB
Kisah Yogie S Memet: Larang Istri Pakai Mobil Dinas hingga Lakukan Tirakat Khusus Tumpas Kahar Muzakkar
Letjen TNI (Purn) Yogie S Memet (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Letjen TNI (Purn) Yogie S Memet merupakan mantan Danjen Kopassus yang cukup disegani selama berkarier menjadi prajurit TNI. Dia banyak menduduki posisi penting dan mentereng selama menjadi prajurit.

Pria kelahiran Cirebon pada 16 Mei 1929 itu tercatat pernah naik pangkat secara singkat hingga menjabat bintang tiga.

Pada periode 1975-1983 Yogie S Memet memimpin Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha) sekarang bernama Kopassus.

Selama menjadi Danjen Kopassandha, Yogie S Memet pernah ditunjuk menjabat Pangdam Siliwangi oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Jenderal TNI M Jusuf. Sehingga pangkat Yogie S Memet naik menjadi jenderal bintang dua.

Tak berselang lama, Yogie S Memet kembali ditunjuk jadi Pangkowilhan II. Pangkatnya kembali naik satu tingkat dengan tiga bintang di pundak.

Selama bertugas, Yogie S Memet dikenal karena pribadinya yang santun, sederhana, dan religius.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengisahkan perkenalannya dengan Yogie S Memet pertama kali saat baru lulus dari latihan komando di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdikpassus), Batujajar, Bandung.

Kala itu, Prabowo muda masih berpangkat Letda melakukan Korps Lapor kepada Komandan Kopassandha Brigjen TNI Yogie S Memet.

"Beliau memang religius, rajin ke masjid. Beliau jugalah yang mulai menghentikan kehidupan nakal di kalangan pasukan tempur Korps Baret Merah," tulis Prabowo dalam buku biografinya yang berjudul 'Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto'.

Yogie S Memet Sosok Sederhana yang Tak Izinkan Istri Pakai Mobil Dinas

Yogie S Memet tetap dikenal sosok sederhana. Padahal, dirinya menjabat jabatan yang sangat strategis di TNI.

Yogie S Memet bahkan tidak pernah menggunakan fasilitas kedinasan untuk urusan keluarga. Misalnya, penggunaan mobil dinas, Yogie tidak pernah mengizinkan mobil dinas digunakan untuk kepentingan istrinya.

Sikap dan tindakan inilah yang kemudian menjadi teladan bagi anak buahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement