Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deretan Jenderal TNI yang Melegenda: Dari Soedirman hingga Sarwo Edhie Wibowo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |06:00 WIB
Deretan Jenderal TNI yang Melegenda: Dari Soedirman hingga Sarwo Edhie Wibowo
Jenderal Sudirman (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah jenderal TNI di Tanah Air dikenal dengan pengabdiannya yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

Para pimpinan di TNI tersebut dikenal dengan perjuangannya di masa-masa sulit perjuangan kemerdekaan hingga pergolakan politik di Tanah Air.

Okezone pun merangkum sejumlah jenderal yang menjadi legenda karena perjuangannya untuk negara. Berikut ulasannya:

1. Jenderal Besar Soedirman

Jika bicara jenderal TNI yang menjadi legenda, nama Jenderal Besar Soedirman sudah pasti akan muncul dan dibahas.

Soedirman terkenal karena melakukan perang gerilya di tahun 1948-1949. Hal ini bermula ketika hubungan Indonesia-Belanda memburuk pada tahun 1948. Sebab, Belanda mempersiapkan serangan ke Indonesia.

Mengetahui hal tersebut, Soedirman langsung bergerak dengan memikirkan strategi perang terbaik. Ia juga memberikan motivasi kepada anak buahnya untuk dapat berjuang hingga tetes darah terakhir.

Dalam article history yang dimuat dalam Conference Series 5 (1) tahun 2022 berjudul ‘Perjuangan Jenderal Soedirman dalam Perang Gerilya untuk Menumbuhkan Karakter Kepemimpinan Siswa SMA’, strategi perang gerilya yang dilakukan, yakni melepaskan pertahanan di kota besar dan jaringan jalan raya, serta membangun kantong-kantong gerilya, melakukan perang gerilya, dan melakukan wingate, atau kembali ke daerah asal. Hal ini diperuntukkan bagi satuan hijrah ke Yogyakarta usai perjanjian Renville.

Satu hal yang patut diingat, Soedirman berperang dengan kondisi sakit parah, sehingga ia harus ditandu oleh anak buahnya. Diketahui, dirinya menderita sakit paru-paru dan berperang hanya dengan satu paru-paru. Meskipun selalu diincar dan dikejar tentara Belanda, namun Soedirman tak pernah tertangkap dan melakukan tugasnya dengan sangat baik. Jenderal Besar Soedirman wafat pada 29 Januari 1950 dalam usia 34 tahun.

2. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution

Jenderal TNI selanjutnya yang juga menjadi legenda adalah Abdul Haris Nasution. Masyarakat Indonesia lebih mengenal dirinya dengan panggilan Pak Nas.

Nasution adalah salah satu perwira tinggi TNI AD yang masuk dalam daftar target penculikan para pemberontak PKI. Pria kelahiran 3 Desember 1918 ini pernah bekerja sebagai pegawai di Kota Praja Bandung dan bergabung bersama Angkatan Muda Bandung.

Ketika peristiwa pemberontakan G 30S/PKI, Nasution adalah satu-satunya jenderal yang selamat. Kala itu, dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement