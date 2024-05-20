Deretan Jenderal TNI yang Melegenda: Dari Soedirman hingga Sarwo Edhie Wibowo

JAKARTA - Sejumlah jenderal TNI di Tanah Air dikenal dengan pengabdiannya yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

Para pimpinan di TNI tersebut dikenal dengan perjuangannya di masa-masa sulit perjuangan kemerdekaan hingga pergolakan politik di Tanah Air.

Okezone pun merangkum sejumlah jenderal yang menjadi legenda karena perjuangannya untuk negara. Berikut ulasannya:

1. Jenderal Besar Soedirman

Jika bicara jenderal TNI yang menjadi legenda, nama Jenderal Besar Soedirman sudah pasti akan muncul dan dibahas.

Soedirman terkenal karena melakukan perang gerilya di tahun 1948-1949. Hal ini bermula ketika hubungan Indonesia-Belanda memburuk pada tahun 1948. Sebab, Belanda mempersiapkan serangan ke Indonesia.

Mengetahui hal tersebut, Soedirman langsung bergerak dengan memikirkan strategi perang terbaik. Ia juga memberikan motivasi kepada anak buahnya untuk dapat berjuang hingga tetes darah terakhir.

Dalam article history yang dimuat dalam Conference Series 5 (1) tahun 2022 berjudul ‘Perjuangan Jenderal Soedirman dalam Perang Gerilya untuk Menumbuhkan Karakter Kepemimpinan Siswa SMA’, strategi perang gerilya yang dilakukan, yakni melepaskan pertahanan di kota besar dan jaringan jalan raya, serta membangun kantong-kantong gerilya, melakukan perang gerilya, dan melakukan wingate, atau kembali ke daerah asal. Hal ini diperuntukkan bagi satuan hijrah ke Yogyakarta usai perjanjian Renville.

Satu hal yang patut diingat, Soedirman berperang dengan kondisi sakit parah, sehingga ia harus ditandu oleh anak buahnya. Diketahui, dirinya menderita sakit paru-paru dan berperang hanya dengan satu paru-paru. Meskipun selalu diincar dan dikejar tentara Belanda, namun Soedirman tak pernah tertangkap dan melakukan tugasnya dengan sangat baik. Jenderal Besar Soedirman wafat pada 29 Januari 1950 dalam usia 34 tahun.

2. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution

Jenderal TNI selanjutnya yang juga menjadi legenda adalah Abdul Haris Nasution. Masyarakat Indonesia lebih mengenal dirinya dengan panggilan Pak Nas.

Nasution adalah salah satu perwira tinggi TNI AD yang masuk dalam daftar target penculikan para pemberontak PKI. Pria kelahiran 3 Desember 1918 ini pernah bekerja sebagai pegawai di Kota Praja Bandung dan bergabung bersama Angkatan Muda Bandung.

Ketika peristiwa pemberontakan G 30S/PKI, Nasution adalah satu-satunya jenderal yang selamat. Kala itu, dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia.