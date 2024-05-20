Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deretan 3 Jenderal TNI Jebolan Akmil 1997 Berkarier Moncer yang Membanggakan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |07:00 WIB
Deretan 3 Jenderal TNI Jebolan Akmil 1997 Berkarier Moncer yang Membanggakan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Artikel Okezone kali ini akan mengulas jebolan Akademi militer (Akmil) 1997, yang saat ini rata-rata sudah mencapai pangkat kolonel.

Seperti diketahui prajurit jebolan Akmil 1997 sudah ada menjadi perwira tinggi dengan pangkat jenderal lantaran dinilai berprestasi selama berkarier di tubuh militer.

Okezone merangkum 3 jenderal berkarier moncer Akmil 1997. Berikut ulasannya:

1. Brigjen Edwin Adrian Sumantha

Pria kelahiran 23 Oktober 1975 ini mengawali karier militernya di kesatuan infanteri Korps Baret Merah atau Kopassus. Ia pernah dipercaya sebagai Pabandya Lid/Gal Sintel Kopassus, Danyon 31 Grup 3 Kopassus, Dandenpampri Presiden RI Paspampres.

Pada 2017-2018, Edwin menempati posisi Dandim 0501/BS Jakarta Pusat Kodam Jaya, yang dilanjutkan dengan menjadi Ajudan Wakil Presiden RI (2018-2019). 

Brigidir Jenderal Edwin Adrian Sumantha adalah lulusan Akmil 1997 yang mendapatkan pangkat bintang satu pada Januari 2023. Hal ini berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/48/I/2023 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia yang ditetapkan Panglima TNI Yudo Margono pada 16 Januari 2023.

Halaman:
1 2
      
