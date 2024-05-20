Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Deretan Jenderal Asal Semarang Berkarier Moncer dengan Segudang Prestasi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |08:00 WIB
Deretan Jenderal Asal Semarang Berkarier Moncer dengan Segudang Prestasi
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Semarang juga dikenal dengan sejumlah jenderalnya yang berkarier moncer dengan segudang prestasi. Selain itu, kota ini menjadi salah satu kota yang menyimpan banyak sejarah dengan banyak sekolah dan kampus unggulan di ibu kota Jawa Tengah itu.

Sehingga tak jarang, Semarang juga banyak melahirkan tokoh-tokoh yang sukses di berbagai bidang, termasuk di bidang militer.

Okezone merangkum 3 jenderal yang berasal dari Semarang berkarier moncer dan berprestasi. Berikut ulasannya:

1. Letjen TNI (Purn) Ashari Danudirdjo

Letnan Jenderal (Purn) Ashari Danudirdjo merupakan jenderal kelahiran Semarang, 3 November 1922. Ia adalah tokoh militer yang sempat menjabat sebagai Komandan Batalyon TKR Kereta Api Jawa Tengah, dengan pangkat Mayor.

Di pemerintahan, ia pernah beberapa kali menjadi menteri. Ia dipercaya sebagai Menteri Perindustrian pada Kabinet Dwikora I, Kabinet Dwikora I, dan Kabinet Ampera II. Selain itu, ia pernah pula menjabat Menteri Perdagangan pada Kabinet Ampera I.

Setelah tak lagi menjabat menteri, Ashari Danudirdjo ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (1978-1982) di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Menariknya, Ashari pernah menjadi atlet cabang layar mewakili Indonesia di Olimpiade Roma 1960. Ia tutup usia akibat komplikasi penyakit pada 2 April 2010.

Halaman:
1 2
      
