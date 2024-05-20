Pastikan Keamanan KTT WWF ke-10, Kapolri: Potensi Ancaman Betul-Betul Kita Tiadakan

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan Panglima TNI melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) pengamanan VVIP KTT World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali, yang dipimpin oleh Menko Marvest RI pada Minggu (19/5/2024).

Menurut Sigit, dilaksanakan untuk memberikan gambaran secara detail terhadap tugas dan fungsi pengamanan yang dilakukan personel dilapangan.

"Bahwa kegiatan kali ini tentunya kita harapkan menjadi kegiatan yang betul-betul bisa berhasil dan potensi ancaman yang mungkin terjadi betul-betul bisa kita tiadakan,"kata Sigit dikutip dalam akun instagramnya @listyosigitprabowo, Minggu (19/5/2024).

Adapun pihaknya telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Serta situasi kontijensi agar penyelenggaraan WWF ini dapat berjalan aman dan lancar.

"Sehingga ini menjadi salah satu kegiatan event internasional di masa bapak presiden yang harus kita sukseskan potensi ancaman dari kelompok teror. Jadi saya minta ini memang betul-betul harus kita jaga agar tidak terjadi serangan sekecil apapun atau biasa kita kenal dengan istilah Zero attack,"ucapnya.