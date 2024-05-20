Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Isak Tangis Istri Korban Pesawat Jatuh di BSD Saat Tiba RS Polri

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |03:59 WIB
Isak Tangis Istri Korban Pesawat Jatuh di BSD Saat Tiba RS Polri
A
A
A

JAKARTA - Keluarga korban pesawat jatuh di BSD, Tanggerang Selatan mulai berdatangan ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (19/5/2024). RS Polri diketahui menerima tiga jenazah korban pesawat jatuh itu yakni Pulu Darmawan, Suanda dan Farid Ahmad.

Bedasarkan Pantauan MNC Portal Indonesia, sekitar pukul 23.20 WIB, istri dari Farid Ahmad tiba di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati. Terlihat air mata tak bisa dibendung oleh istri Farid ketika turun dari mobil.

Sang adik Farid yang juga ikut mendampingi meminta agar awak media tidak menanyakan apapun kepada istri korban karena sedang dalam suasana yang sangat sedih.

"Jangan ditanya-tanya dulu ya, saya adiknya," ujar adik Farid.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
