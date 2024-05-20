Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

ICW: Tren Korupsi di Indonesia Tahun 2023 Meningkat, Potensi Kerugian Capai Rp28,4 Triliun

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |05:54 WIB
ICW: Tren Korupsi di Indonesia Tahun 2023 Meningkat, Potensi Kerugian Capai Rp28,4 Triliun
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023. Hasilnya dalam empat tahun terakhir (2019-2023) terjadi peningkatan baik dari jumlah kasus (791) maupun jumlah tersangka (1.695).

"Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kasus korupsi sepanjang tahun 2023, ICW menemukan adanya peningkatan yang sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum,"dikutip dalam laporan resmi ICW, Senin (20/5/2024).

Lebih lanjut, dari kasus yang berhasil terpantau, potensi kerugian negara mencapai Rp 28.412.786.978.089 (Rp28,4 triliun), potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp 422.276.648.294 (Rp422 miliar), potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan potensi aset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp 256.761.818.137 (Rp256 miliar).

Lantas dia menjelaskan bahwa kenaikan itu terjadi karena tidak optimalnya strategi pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui penindakan yang dilakukan oleh aparatur hukumnya.

"Melihat kondisi pemidanaan yang jauh dari tujuan untuk memberikan efek jera, maka menjadi wajar jika tren korupsi secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap tahunnya,"ucapnya.

Kedua, strategi pencegahan korupsi dapat dikatakan belum berjalan maksimal. Sebagai salah satu indikator penting dalam keberhasilan agenda pemberantasan korupsi selain penindakan, kerja pencegahan juga patut menjadi catatan penting.

"Pemerintah sendiri sejatinya memiliki instrumen pencegahan, yakni strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018. Namun jika melihat kondisi faktual dimana kasus korupsi secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka strategi pencegahan pemerintah belum memiliki kontribusi yang berarti,"ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186592//presiden_prabowo_subianto-O3eF_large.jpg
Prabowo: Jangan Sampai Anggaran Pendidikan Dikorupsi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186579//mentan-5gkI_large.jpg
Mentan Lantik 5 Pejabat Baru Kementan: Jangan Korupsi, Ingat Anak Istri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186558//mantan_dirut_asdp_ira_puspadewi-3GiU_large.jpeg
Breaking News: Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi Bebas Usai Dapat Rehabilitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186498//polisi_tetapkan_2_orang_tersangka_terkait_korupsi_dana_hibah_atlet_difabel_bekasi_rp7_miliar-VXtL_large.jpg
Korupsi Dana Hibah Atlet Difabel Bekasi Rp7,1 Miliar, 2 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186388//kejagung-1Mp7_large.jpg
Usut Korupsi Pajak, Kejagung Bisa Tingkatkan Pemasukan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186112//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-Joig_large.jpg
KPK Masih Tunggu Surat Keputusan Rehabilitasi Ira Puspadewi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement