HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,6 Guncang Wilayah Seram Bagian Timur Maluku

Awaludin , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |06:09 WIB
Gempa M4,6 Guncang Wilayah Seram Bagian Timur Maluku
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,6 mengguncang wilayah Seram Bagian Timur, Maluku, pada Senin (20/5/2024) sekira pukul 05.32 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 5.58 Lintang Selatan - 130.23 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.6, 20-May-2024 05:32:25WIB, Lok:5.58LS, 130.23BT (276 km BaratDaya SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU), Kedlmn:174 Km," tulis BMKG.

Disclaimer : Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)

      
