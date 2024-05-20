Momen Jokowi dan Puan Maharani Saling Bertegur Sapa di KTT WWF di Bali

JAKARTA - Ada momen menarik yang terjadi pada saat gala dinner Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama delegasi KTT World Water Forum ke-10 yang digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Bali, Minggu (19/5/2024) malam ini.

Momen itu adalah bertemunya Presiden Jokowi dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI-Perjuangan, Puan Maharani secara terbuka. Diketahui, sejak tahapan awal hingga akhir Pemilu 2024, keduanya belum pernah bertemu secara terbuka.

Dalam acara Gala Dinner ini, Puan merupakan tamu terakhir yang kedatangannya telah ditunggu Presiden Jokowi. Putri Megawati Soekarnoputri itu terlihat datang mengenakan kebaya berwarna putih.

Presiden Jokowi terlihat sempat menyambut kedatangan Puan. Setelah itu, keduanya langsung berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama.

Presiden Jokowi dan Puan juga terlihat saling menyapa dan berbincang sedikit sebelum akhirnya Kepala Negara mengajak Puan menuju lokasi gala dinner bersama delegasi KTT World Water Forum lainnya yang sudah menunggu.

(Khafid Mardiyansyah)