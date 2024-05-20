Gempa M4,2 Guncang Wilayah Ternate Malut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang wilayah Ternate, Maluku Utara, pada Senin (20/5/2024), sekira pukul 06.39 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.04 Lintang Selatan - 126.22 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.2, 20-May-2024 06:39:45WIB, Lok:0.04LS, 126.22BT (156 km BaratDaya TERNATE-MALUT), Kedlmn:201 Km," tulis BMKG.

Disclaimer : Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)