Maestro Aktivis Indonesia, Akbar Tanjung Dinilai Inspirasi Generasi Muda

JAKARTA - Sepak terjang Akbar Tanjung di kancah perpolitikan Indonesia tak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, Forum Aktivis Nasional (FAN) menggelar acara "Tribute to Akbar Tandjung", di Gedung MPR RI, pada Minggu 19 Mei 2024, Senayan Jakarta.

Kegiatan yang digagas tokoh Maruarar Sirait, Bursah Zarnubi, Angelius Wake Kako, dan para aktivis lainnya memberikan penghargaan kepada politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung.

Menurut Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, Akbar Tandjung adalah tokoh inspirasi anak muda dan para aktivis. Bahkan Akbar bukan hanya dikenal sebagai tokoh HMI tapi tokoh semua aktivis lintas organisasi.

"Semua hormat kepada Bang Akbar sebagai tokoh aktivis lintas generasi dan menjadi insipirasi para aktivis. Acara ini merupakan wujud apresiasi terhadap peran Akbar Tandjung dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda di Indonesia," jelas mantan politisi PDI Perjuangan ini dalam keterangannya, Senin (20/5/2024).

Menurutnya, Akbar Tandjung telah memberikan perhatian dan dukungan yang besar dalam kaderisasi para aktivis nasional. Ara menceritakan pengalaman pribadinya terkait dukungan yang diberikan oleh Akbar Tandjung sebagai seorang senior.

Sementara itu, Ketua Panitia Angelius Wake Kako menyampaikan, Akbar Tandjung menjadi inspirasi semua anak muda khususnya mahasiswa dalam pengerakan. Bahkan Akbar dinilai telah memberikan perhatian dan dukungan yang besar dalam kaderisasi para aktivis nasional.

Angelo yang juga merupakan anggota DPD dari Dapil NTT, mengakui pengalaman pribadinya terkait dukungan yang diberikan oleh Akbar Tandjung sebagai seorang senior. Dia mengungkapkan bahwa saat menjadi Ketua PMKRI Cabang Ende pada awal tahun 2013, Akbar Tandjung mengunjungi Ende dan memberikan wejangan kepada para aktivis muda, termasuk dirinya.

“Pak Akbar memberikan peneguhan bahwa sebagai pemimpin organisasi di daerah, kita memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin nasional seperti rekan-rekan aktivis di Ibu Kota Jakarta,” ujarnya.

Angelo juga menyampaikan bahwa perhatian dan dukungan dari Akbar Tandjung masih dirasakannya ketika menjabat sebagai Ketua PMKRI tingkat nasional pada periode 2016-2018.

"Akhirnya, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menjadi Ketua Panitia 'Tribute to Akbar Tandjung'. Ini merupakan kesempatan bagi saya secara pribadi untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada beliau," ungkap Angelo.