Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa KPK Akan Hadirkan 7 Saksi di Sidang SYL, Berikut Rinciannya

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |07:51 WIB
Jaksa KPK Akan Hadirkan 7 Saksi di Sidang SYL, Berikut Rinciannya
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam sidang tersebut, duduk sebagai terdakwa eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, eks Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, dan eks Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammmad Hatta.

Hari ini, sidang beragendakan pemeriksaan saksi. Dalam kesempatan tersebut, Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan tujuh orang pegawai Kementan sebagai saksi.

"Persidangan Terdakwa Syahrul Yasin Limpo, dkk, hari ini (20/5) Tim Jaksa akan hadirkan saksi-saksi, sebagai berikut: Andi Nur Alamsyah, Dedi Nursyamsi, Siti Munifah, RR Nina Murdiana, Sugiarti, Lucy Anggraini, san Wisnu Haryana," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (20/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608//migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186604//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-mKd1_large.jpg
Tiga Eks Pejabat ASDP Bebas, KPK: Penyidikan Tetap Berlanjut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186587//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Pb8C_large.jpg
Ira Puspadewi Resmi Bebas, KPK: Proses Rehabilitasi Ditangani Kemenkum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186558//mantan_dirut_asdp_ira_puspadewi-3GiU_large.jpeg
Breaking News: Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi Bebas Usai Dapat Rehabilitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186456//wakil_ketua_kpk_ibnu_basuki_widodo-61Mu_large.jpg
Terima Keppres Rehabilitasi Ira Puspadewi Dkk, Wakil Ketua KPK: Secepatnya Dieksekusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186435//ira_puspadewi-eiFa_large.jpg
Terima Keppres Rehabilitasi, KPK Bebaskan Ira Puspadewi Hari Ini?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement