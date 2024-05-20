Ini Harapan Heru Budi kepada Gubernur Jakarta Terpilih

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan, siapapun yang menjadi Gubernur terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 pada 27 November 2024 mendatang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi Kota Jakarta dan warganya.

Hal tersebut disampaikan Heru Budi usai menghadiri kegiatan Pencanangan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-497 Kota Jakarta di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Minggu 19 Mei 2024.

"Siapa pun yang memimpin Jakarta harus mendapatkan ranking yang terbaik dari kota-kota dunia lainnya. Tujuan ke depan agar nyaman buat masyarakat, nyaman bekerja, sarana prasarana cukup baik dan ekonomi tetap tumbuh," ujar Heru Budi Hartono.

Memasuki umur 497 tahun, Heru mengharapkan Kota Jakarta sebagai kota global dapat tetap menjadi daya tarik atau magnet di sektor perekonomian.

Heru meminta jajarannya untuk dapat memastikan kota Jakarta mampu memberikan yang terbaik, termasuk menjaga rasa nyaman, aman, dan suasana yang kondusif bagi para investor serta seluruh pihak yang berkegiatan di Jakarta.

"Tentunya, kita harus mengumpulkan titik-titik kegiatan yang bertaraf internasional, seperti event olahraga, kuliner, maupun budaya. Kegiatannya bisa digelar selama satu minggu atau setiap bulan sekali. Sehingga, roda perekonomian bisa tetap berjalan, dan kita bisa mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup baik untuk ke depannya," sambungnya.

Pj. Gubernur Heru juga berharap, masyarakat dapat hidup tenang dan nyaman di Kota Jakarta. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berupaya keras memberikan fasilitas serta sarana dan prasarana yang terbaik untuk seluruh warga.