Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Lengkap Pesawat Latih Jatuh di Kawasan BSD Tangerang hingga Sebabkan 3 Korban Tewas

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |08:22 WIB
Kronologi Lengkap Pesawat Latih Jatuh di Kawasan BSD Tangerang hingga Sebabkan 3 Korban Tewas
Ilustrasi ini kronologi lengkap pesawat latih jatuh ( Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kronologi lengkap pesawat latih jatuh di Kawasan BSD Tangerang hingga sebabkan 3 korban tewas. Kecelakaan Pesawat TecnamP2006T dengan nomor registrasi PK-IFP itu diduga jatuh sekitar pukul 14.00 WIB di Lapangan Sunburst, BSD.

Adapun pesawat yang mengangkut tiga orang awak ini mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan dari Bandara Salakanagara Tanjung Lesung menuju Bandara Pondok Cabe.

Kronologi lengkap pesawat latih jatuh di Kawasan BSD Tangerang hingga sebabkan 3 korban tewas diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

Dia mengatakan hujan deras mengguyur kawasan BSD, Tangerang Selatan. Pesawat TecnamP2006T dengan nomor registrasi PK-IFP itu diduga jatuh sekitar pukul 14.00 WIB di Lapangan Sunburst, BSD.

"Pesawat PK-IFP dengan 3 (tiga) orang onboard (1 penerbang, 1 engineer dan 1 penumpang)," katanya.

Selain itu kronologi lengkap pesawat latih jatuh di kawasan BSD Tangerang hingga sebabkan 3 korban tewas juga diungkapkan oleh salah satu warga, Ali Amali (65). Dia mendengar adanya dentuman keras yang kemudian dirinya langsung ke sumber lokasi.

“Saya lagi ngopi di warung tiba-tiba ada suara letusan. Saya kan sama rekan-rekan kan ke sana menuju arah peledakan itu. Sama teman-teman. Begitu saya lihat ada kapal jatuh. Nah, ada korban satu, sudah terpental. Saya cek lagi ke dalam. Ada dua orang,”

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185128//pesawat_cessna-fySz_large.jpg
5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185033//peswat-AKMo_large.jpg
Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181649//pesawat_kargo_ups_jatuh_dan_meledak_di_louisville-f0mJ_large.jpg
Korban Kecelakaan Pesawat Kargo UPS Bertambah Jadi 9 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181445//pesawat-yAuG_large.jpg
Sedikitnya Tiga Orang Tewas dalam Insiden Jatuhnya Pesawat Kargo UPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181434//pwsawat-o2w8_large.jpg
Pesawat Kargo UPS Jatuh Tidak Lama Setelah Lpas Landas, Asap Tebal Membubung Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/18/3179924//pesawat_mombasa_air_safari-V4kK_large.jpg
Pesawat Pembawa Turis Jatuh di Kenya, Tewaskan 11 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement