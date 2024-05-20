Kronologi Lengkap Pesawat Latih Jatuh di Kawasan BSD Tangerang hingga Sebabkan 3 Korban Tewas

JAKARTA - Kronologi lengkap pesawat latih jatuh di Kawasan BSD Tangerang hingga sebabkan 3 korban tewas. Kecelakaan Pesawat TecnamP2006T dengan nomor registrasi PK-IFP itu diduga jatuh sekitar pukul 14.00 WIB di Lapangan Sunburst, BSD.

Adapun pesawat yang mengangkut tiga orang awak ini mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan dari Bandara Salakanagara Tanjung Lesung menuju Bandara Pondok Cabe.

Kronologi lengkap pesawat latih jatuh di Kawasan BSD Tangerang hingga sebabkan 3 korban tewas diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati.

Dia mengatakan hujan deras mengguyur kawasan BSD, Tangerang Selatan. Pesawat TecnamP2006T dengan nomor registrasi PK-IFP itu diduga jatuh sekitar pukul 14.00 WIB di Lapangan Sunburst, BSD.

"Pesawat PK-IFP dengan 3 (tiga) orang onboard (1 penerbang, 1 engineer dan 1 penumpang)," katanya.

Selain itu kronologi lengkap pesawat latih jatuh di kawasan BSD Tangerang hingga sebabkan 3 korban tewas juga diungkapkan oleh salah satu warga, Ali Amali (65). Dia mendengar adanya dentuman keras yang kemudian dirinya langsung ke sumber lokasi.

“Saya lagi ngopi di warung tiba-tiba ada suara letusan. Saya kan sama rekan-rekan kan ke sana menuju arah peledakan itu. Sama teman-teman. Begitu saya lihat ada kapal jatuh. Nah, ada korban satu, sudah terpental. Saya cek lagi ke dalam. Ada dua orang,”