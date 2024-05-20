Pilkada 2024, Perlu Usaha Ekstra Edukasi Gen Z agar Gunakan Hak Pilih

JAKARTA – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mengadakan seminar nasional dengan tema Pentahelix Literasi Politik Dasar: Pemilih Cerdas Menyongsong Pilkada 2024 Gen Z pada Senin (20/5/2024).

Adapun pembicara dalam seminar ini adalah, Koordinator Program Studi Ilmu Politik S1 Restu Rahmawati, S.Sos., M.A; Direktur Keuangan Lembaga Survei Indodata Muntazhimah Nasution; Pemimpin Redaksi Okezone M. Budi Santosa, M.I.Kom; Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan Periode 2023-2028 Andi Maulana, S E.,M.H; dan Direktur Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPKSI) Dr. Syahrul Salam, S.Pd., M.Si.

Budi Santosa menjelaskan peran Gen Z dari sisi kacamata jurnalis. Ia mengatakan bahwa butuh pendekatan ekstra kepada Gen Z agar dapat mengajak para Gen Z ini untuk ikut serta dalam Pilkada 2024.

“Kita perlu tahu apa yang diinginkan Gen Z dalam menggali informasi, terkadang mereka lebih memilih media daring daripada luring untuk mendapatkan sebuah informasi. Dengan demikian, kita perlu melakukan pendekatan yang lebih ekstra mengedukasi Gen Z agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan pilkada/pemilu,” ucapnya.

Budi Santosa menjelaskan, pemilih rasional sadar dan paham bahwa suara mereka akan sangat menentukan masa depan daerah, masa depan bangsa dan negara.

“Kemudian juga yang tidak kalah penting, kita juga perlu tahu tahapan pilkada/pemilu termasuk mekanisme untuk melakukan gugatan atau protes jika sekiranya ada dugaan kecurangan,” ucapnya.