HOME NEWS NASIONAL

Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada 2024 Tentukan Masa Depan Daerah

Farhan Muhammad Gunawan , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |11:57 WIB
Anggota Bawaslu Jaksel, Andi Maulana. (Foto: Ist/Zoom)
JAKARTA – Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) mengadakan seminar nasional dengan tema Pentahelix Literasi Politik Dasar: Pemilih Cerdas Menyongsong Pilkada 2024 Gen Z. Seminar ini dilaksanakan secara daring pada Senin (20/5/2024).

Seminar bertujuan untuk mengedukasi Gen Z agar dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan mereka pada Pilkada 2024. Mengingat jumlah pemilih Pilkada tahun ini mayoritas merupakan pemilih pemula atau Gen Z.

Adapun pembicara dalam seminar ini adalah, Koordinator Program Studi Ilmu Politik S1 Restu Rahmawati, S.Sos., M.A; Direktur Keuangan Lembaga Survei Indodata Muntazhimah Nasution; Pemimpin Redaksi Okezone M. Budi Santosa, M.I.Kom; Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan Periode 2023-2028 Andi Maulana, S E.,M.H; dan Direktur Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPKSI) Dr. Syahrul Salam, S.Pd., M.Si.

Anggota Bawaslu Jaksel periode 2023 – 2028, Andi Maulana mengatakan peran Gen Z sangat besar dalam menentukan masa depan sebuah daerah maupun negara Indonesia. Ia mengedukasi bahwa sebelum menentukan pilihannya, peserta khususnya Gen Z perlu mengerti bagaimana tahapan-tahapan Pilkada 2024.

“Sebelum menentukan pilihan pada Pilkada 2024, Gen Z ini perlu mengerti tahapan-tahapan bagaimana Pilkada itu berjalan. Maka dari itu perlu adanya edukasi terhadap Gen Z yang mayoritas merupakan pemilih pemula,” ucapnya.

Ia juga menambahkan pada pemilihan kali ini didominasi oleh pemilih pemula yaitu Gen Z. Di Jakarta saja ada sekitar 1,6 juta pemilih pemula.

Halaman:
1 2
      
