HOME NEWS NASIONAL

Dirjen di Kementan Diminta Uang Rp317 Juta untuk Keperluan SYL, Termasuk Servis Mobil Mercy

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |12:30 WIB
Sidang SYL. (Foto: Nur Khabibi)
Sidang SYL. (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Nur Alamsyah menyatakan pernah mengeluarkan Rp317 juta untuk keperluan Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat masih menjabat Menteri Pertanian (Mentan).

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa SYL dan dua anak buahnya.

Awalnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanyakan saksi perihal permintaan uang yang dialokasikan untuk keperluan di luar kedinasan SYL selaku Menteri Pertanian.

 BACA JUGA:

"Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan kedinasan yang saksi penuhi ada berapa?," tanya Jaksa di ruanh sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/5/2024).

"Sekitar Rp317 juta," jawab Saksi.

Andi menjelaskan, uang tersebut diminta untuk berbagai macam keperluan SYL, mulai dari perjalanan dalam dan luar negeri hingga servis mobil SYL.

 BACA JUGA:

"Selama saya menjabat jadi Dirjen Perkebunan ada tiket perjalanan keluarga Pak Menteri dari Makassar tanggal 17 Desember 2022 itu permintaannya dari Pak Panji ke travel sebesar Rp36 juta. Terus tanggal 31 Januari 2023 ada kekurangan yang saya sampaikan tadi karena kita tidak mampu membayar semua proses umrah itu, 31 Januari 2023 kami ikut sharing terkait dengan kekurangan perjalanan dinas luar negeri yang terkait dengan umrah itu sebesar Rp159 juta kami serahkan ke Biro Umum dan Pengadaan Sekjen," ucapnya.

"Terus ada tanggal 30 Agustus 2022 kegiatan Pak Menteri di Karawang, ini dengan Pak Kiai, ini penyampainnya ke Pak Arif sebesar Rp102 juta. Terus ada servis mobil Mercy Pak Menteri tanggal 22 Juli 2022 yang dimintakan Pak Panji," sambung Andi.

"Tanggal berapa yang servis mobil?" tanya Jaksa.

"Tanggal 22 Juli 2022 itu sebesar Rp19 juta," jawab Saksi.

Mendengar jawaban Andi ini, Jaksa menegaskan apakah servis mobil itu terjadi pada tahun 2022 atau 2023.

Halaman:
1 2
      
