Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dirjen Perkebunan Diminta SYL Beli Mikrofon Rp25 Juta, Uangnya Belum Diganti

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |12:45 WIB
Dirjen Perkebunan Diminta SYL Beli Mikrofon Rp25 Juta, Uangnya Belum Diganti
Sidang SYL. (Foto: Nur Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Nur Alamsyah menyatakan pernah diminta Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk membelikan mikrofon seharga Rp25 juta.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa SYL dan dua anak buahnya.

 BACA JUGA:

Hal itu disebutkan bermula ketika Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami permintaan dari SYL dan keluarganya ke pejabat Kementan.

"Di luar yang saksi sudah terangkan ini, apakah ada lagi pemberian atau permintaan yang saksi kemudian penuhi terhadap Pak Yasin Limpo maupun kepada keluarganya?," tanya Jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/5/2024).

"Semua sudah saya sampaikan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan), sesuai dengan BAP," jawab saksi.

 BACA JUGA:

Mendengar jawaban tersebut, Jaksa kemudian membacakan BAP dan menyebutkan adanya permintaan mic oleh SYL. Andi pun mengamini adanya permintaan tersebut. Ia mengaku, permintaan itu disampaikan langsung oleh SYL pada dirinya.

"Karena saksi menyebut BAP, di sini menyebut ada permintaaan mic. Ingat saksi?" tanya Jaksa.

"Iya, itu melalui chat. Pak Menteri menyampaikan ke saya bahwa harganya sekitar Rp25 juta dan kita belikan dan kita sampaikan ke Widya Chandra (rumdin SYL)," jawab Saksi.

Dalam chat SYL tersebut, Andi menyebutkan, permintaan mikrofon itu disertai kata 'pinjam'.

"Sudah saksi tuangkan, ada di BAP ya?," tanya Jaksa.

"Iya dan posisinya Pak Menteri menyampaikan 'saya pinjam dek', gitu," jawab Saksi.

Andi pun menyebutkan, uang pembelian mikrofon tersebut belum diganti SYL.

"Sampai saat ini uangnya sudah dibayarkan?," tanya Jaksa.

"Belum," jawab Saksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161074/kpk-2cig_large.jpg
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150240/kpk-SjTL_large.jpg
KPK Panggil Sesditjen Perkebunan Kementan Terkait Korupsi Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147772/kasus_pengolahan_karet_kpk_periksa_kepala_biro_perencanaan_kementan-GbO2_large.jpg
Kasus Pengolahan Karet, KPK Periksa Kepala Biro Perencanaan Kementan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144284/kpk_panggil_plt_irjen_kementan_terkait_tppu_syl-nICg_large.jpg
KPK Panggil Plt Irjen Kementan terkait TPPU SYL
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/337/3124271/syl-8LiD_large.jpg
Korupsi SYL, KPK Geledah Kantor Hukum Febri Diansyah Visi Law Office dan Sita Dokumen Penting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118699/kpk-udqv_large.jpg
Kasasi Syahrul Yasin Limpo Ditolak, Ini Kata KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement