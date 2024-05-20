Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ternyata LB Moerdani Pernah Menimba Ilmu Pendidikan Intelijen di Pangkalan US Navy

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |13:59 WIB
Ternyata LB Moerdani Pernah Menimba Ilmu Pendidikan Intelijen di Pangkalan US Navy
Benny Moerdani. (Foto: Unkris)
JAKARTA - Nama Jenderal TNI (Purn) Leonardus Benyamin Moerdani atau yang dikenal dengan panggilan Benny Moerdani sudah tidak asing lagi di kalangan sipil maupun militer. Kemampuannya di bidang intelijen membuatnya jadi tokoh yang melegenda. Dia juga merupakan salah satu tokoh militer paling berpengaruh di masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Mengutip dari buku ‘Benny Moerdani yang Belum Terungkap’, Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang dibagun olehnya bukannya tanpa latar belakang. Pada usia 28 tahun dengan pangkat kapten, rupanya Benny mengikuti pendidikan di Fort Benning, pangakalan militer di Georgia, AS.

Meskipun di sana hanya enam bulan, namun Benny menekuni ilmu telik sandi yang dijalankan oleh pasukan komando Infantry Officers Advanced Course.

Marsekal Muda Purnawirawan Teddy Rusdy berujar bahwa Benny seperti haus akan ilmu militer.

“Pak Benny memilih sekolah intelijen, marinir serta penjinakan bahan peledak di bawah air,” kata Teddy.

Selepas dari Georgia, Benny Moerdani mengikuti pendidikan intelijen angkatan laut di pangkalan US Navy’s Little Creek Base di Virginia, AS. Pelatihan berlanjut di Fort Knox Kentucky, AS selama 10 pekan dalam kesatuan militer 101 Airborne Division.

