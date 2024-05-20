Antisipasi Cuaca Ekstrem saat WWF, BNPB Operasi TMC di Atas Pulau Bali

JAKARTA - Guna mensukseskan World Water Forum (WWF) 2024 ke-10, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Provinsi Bali.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan sebanyak 6.000 kilogram yang disemai Natrium Chlorida (NaCL) ditabur di langit Pulau Dewata.

“Operasi TMC yang dilaksanakan dari tanggal 18 hingga 20 mei 2024 ini sudah berhasil menebar total bahan semai Natrium Chlorida (NaCL) sebanyak 6.000 kg dilangit Pulau Dewata dengan rincian hari pertama 2.000 kg dan hari kedua 4.000 kg,” kata Abdul Muhari dalam keterangannya, Senin (20/5/2024).

“Adapun operasi TMC ini menargetkan awan potensial seperti pertumbuhan awan Cumulus Congestus yang dapat mencapai area target,” sambung dia.

Dia menjelaskan, operasi TMC itu menggunakan pesawat berjenis Cessna Caravan 208B dengan nomor pesawat PK-SNM.

“Penyemaian dilakukan di sekitar wilayah Provinsi Bali bagian Utara, Tengah, dan Timur serta Lombok Utara untuk menghalau awan potensial mencapai area target. Untuk operasi hari ini (20/5) direncanakan akan dilakukan penyemaian di areal perairan Bali dan NTB,” ujarnya.