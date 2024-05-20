Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sukseskan WWF 2024, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca di Bali

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |14:16 WIB
Sukseskan WWF 2024, BNPB Lakukan Modifikasi Cuaca di Bali
BNPB gelar modifikasi cuaca di Bali
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Provinsi Bali yang menjadi lokasi acara World Water Forum 2024 atau WWF ke-10.

Operasi TMC yang dilaksanakan dari tanggal 18 hingga 20 mei 2024 ini sudah berhasil menebar total bahan semai Natrium Chlorida (NaCl) sebanyak 6.000 kg di langit Pulau Dewata dengan rincian hari pertama 2.000 kg dan hari kedua 4.000 kg.

"Adapun operasi TMC ini menargetkan awan potensial seperti pertumbuhan awan Cumulus Congestus yang dapat mencapai area target," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Senin (20/5/2024).

Aam sapaan karibnya menjelaskan pesawat berjenis Cessna Caravan 208B dengan registrasi PK-SNM ini melakukan operasi TMC penyemaian di sekitar wilayah Provinsi Bali bagian Utara, Tengah, dan Timur serta Lombok Utara untuk menghalau awan potensial mencapai area target. Untuk operasi hari ini (20/5) direncanakan akan dilakukan penyemaian di areal perairan Bali dan NTB.

BNPB, BMKG, BRIN dan unsur lainnya bekerjasama dalam operasi TMC ini dengan tujuan mengantisipasi potensi cuaca ekstrem selama kegiatan WWF ke-10 di Provinsi Bali.

"Diharapkan dengan adanya operasi TMC ini, dapat turut mensukseskan acara WWF dengan melakukan mitigasi dan mengantisipasi potensi risiko bencana," ucapnya.

