Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korupsi Tol MBZ, Para Terdakwa Dinilai Harus Dapat Tuntutan Maksimal

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |14:20 WIB
Korupsi Tol MBZ, Para Terdakwa Dinilai Harus Dapat Tuntutan Maksimal
Terdakwa dugaan korupsi Tol MBZ (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) terus bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam perkara tersebut, kejaksaan telah menjerat empat orang. 

Kasus tersebut menuai sorotan terkait dengan ancaman keselamatan yang ditimbulkan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun didorong untuk menuntut para terdakwa dengan hukuman maksimal.

"Tentu saja karena fasilitas publik yang digunakan banyak orang berpotensi membahayakan keselamatan banyak orang," ujar pakar hukum pidana Hery Firmansyah saat dihubungi, dikutip Senin (20/5/2024).

Hery menyatakan, keselamatan publik harus menjadi prioritas dalam penuntutan kasus ini, bukan hanya fokus pada besaran kerugian negara. Menurutnya, hukuman yang berat diperlukan sebagai peringatan bagi pelaksana proyek lainnya agar tidak main-main dengan proyek publik yang penting.

"Seharusnya tidak hanya diukur persoalan kerugian negara saja atas praktik dugaan korupsi tersebut agar bisa jadi penanda bagi pihak penyedia atau pelaksana proyek serupa ke depan atau yang sedang berjalan untuk tidak main-main dengan persoalan hajat hidup orang banyak," katanya.

Hery mendorong JPU menghadirkan saksi ahli untuk memperkuat bukti terkait kualitas buruk Tol MBZ. Kesaksian dari saksi dan ahli ini diperlukan untuk meyakinkan hakim tentang dampak negatif dari praktik korupsi tersebut.

"Kombinasi dari keterangan saksi dan ahli bisa diuji untuk apakah dapat menilai atau melihat dampak tersebut muncul atau tidak," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038618/4-fakta-kpk-tetapkan-9-tersangka-kasus-mega-korupsi-proyek-pengerukan-pelabuhan-pyeNc3TlIL.jpeg
4 Fakta KPK Tetapkan 9 Tersangka Kasus Mega Korupsi Proyek Pengerukan Pelabuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037946/kejagung-kebut-berkas-4-tersangka-korupsi-timah-yang-belum-rampung-0yfQn3Hwe9.jpg
Kejagung Kebut Berkas 4 Tersangka Korupsi Timah yang Belum Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036860/5-fakta-korupsi-109-ton-emas-antam-13-orang-jadi-tersangka-utXkZXFeuw.jpg
5 Fakta Korupsi 109 Ton Emas Antam, 13 Orang Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036586/bareskrim-sita-dokumen-barbuk-dugaan-korupsi-pt-spr-xgj6ukY6o7.jpg
Bareskrim Sita Dokumen Barbuk Dugaan Korupsi PT SPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036503/rugikan-negara-rp1-4-miliar-3-tersangka-korupsi-bantuan-cetak-sawah-di-jambi-ditahan-IeBo7AaLNN.jpg
Rugikan Negara Rp1,4 Miliar, 3 Tersangka Korupsi Bantuan Cetak Sawah di Jambi Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036394/jumat-keramat-wali-kota-semarang-tersangka-BGMIjr1YoE.jpg
Jumat Keramat, Wali Kota Semarang Tersangka?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement