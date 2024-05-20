Helikopter Jatuh Tewaskan Presiden Iran, Lemhannas Beri Perhatian Khusus untuk Buat Kajian

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Letjen TNI Eko Margiyono mengatakan jatuhnya helikopter yang menewaskan Presiden Iran Ebrahim Raisi dan menteri luar negerinya menjadi perhatian khusus pihaknya untuk membuat kajian bagi Presiden.

Hal itu dikarenakan apa pun gejolak yang terjadi di dunia pasti akan dirasakan oleh Indonesia. Sehingga, situasi geopolitik secara global akan menjadi perhatian khusus untuk Lemhannas RI.

"Sekarang itu dunia mengalami interpendensi jadi kalau pun ada gejolak di tingkat global pasti akan merembet kepada kita. Contoh sederhana kalau pun nanti harga minyak naik (karena kasus jatuhnya helikopter Presiden Iran), kita pasti akan terdampak karena kita termasuk salah satu importir terbesar untuk minyak," kata Eko kepada wartawan di Gedung Lemhannas RI, Senin (20/5/2024).

Eko melanjutkan, tragedi jatuhnya helikopter yang ditumpangi Presiden Iran itu masuk dalam daftar kekhawatiran yang musti segera dibuat pencegahannya lewat kajian dari Lemhannas.

"Oleh karena itu ini menjadi concern kita juga, kita akan mengikuti perkembangan-perkembangan secara global, termasuk di regional kita juga akan mengikuti termasuk juga di nasional," ucap Eko.