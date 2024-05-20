Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerindra Pertimbangkan 2 Kadernya Maju Pilgub Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |14:30 WIB
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Partai Gerindra tengah mempertimbangkan dua kadernya untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Hal itu diungkapkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

"Kita ada dua nama yang kita pertimbangkan dari internal partai," kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).

Kendati demikian, Dasco belum menyebut detil identitas dua kadernya yang akan diusung di Pilgub Jakarta. Ia hanya berkata, pihaknya akan mengumumkan figur yang akan diusung dalam waktu yang tepat.

"Pada waktunya nanti kita akan umumkan," tandas Dasco.

Sebelumnya, Dasco memberikan isyarat akan mendorong kader internal untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta yang digelar November 2024.

Dasco menyampaikan hingga hari ini pihaknya belum memutuskan sosok yang tampil di Pilkada DKI. Saat ini, masih dalam tahap pembahasan.

"Pilkada DKI itu kami sedang godok," kata Dasco saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 17 April 2024.

