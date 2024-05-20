Puan Bertemu Jokowi di WWF 2024 Bali, PDIP: Beliau Berdua Lambang Kita Bersama

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Said Abdullah angkat bicara ihwal pertemuan antara Puan Maharani dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara gala dinner bersama delegasi KTT World Water Forum ke-10 di Bali, Minggu 19 Mei 2024 malam.

Said mengatakan bahwa pertemuan itu menunjukkan tentang wajah Indonesia di kancah Internasional. Di mana, Jokowi sebagai Presiden dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR menunjukkan kekompakkannya dalam acara tersebut.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, perbedaan apa pun tetap beliau berdua adalah lambang kita bersama. Sehingga pertemuan Pak Jokowi dan Mba Puan sebagai Ketua DPR adalah sebuah keniscayaan," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Kendati demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengaku tak mengetahui isi perbincangan apa saja saat Puan Bertemu Presiden Jokowi. Akan tetapi, ia meyakini jika pembahasan tak jauh dari urusan negara.

"Kalau soal itu yang dibahas pasti urusan negara. Masak urusan lain-lain," ujarnya.