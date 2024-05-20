Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puan Bertemu Jokowi di WWF 2024 Bali, PDIP: Beliau Berdua Lambang Kita Bersama

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |14:31 WIB
Puan Bertemu Jokowi di WWF 2024 Bali, PDIP: Beliau Berdua Lambang Kita Bersama
Ketua DPP PDIP Said Abdullah (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan, Said Abdullah angkat bicara ihwal pertemuan antara Puan Maharani dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara gala dinner bersama delegasi KTT World Water Forum ke-10 di Bali, Minggu 19 Mei 2024 malam.

Said mengatakan bahwa pertemuan itu menunjukkan tentang wajah Indonesia di kancah Internasional. Di mana, Jokowi sebagai Presiden dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR menunjukkan kekompakkannya dalam acara tersebut.

"Mau tidak mau, suka tidak suka, perbedaan apa pun tetap beliau berdua adalah lambang kita bersama. Sehingga pertemuan Pak Jokowi dan Mba Puan sebagai Ketua DPR adalah sebuah keniscayaan," kata Said di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Kendati demikian, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengaku tak mengetahui isi perbincangan apa saja saat Puan Bertemu Presiden Jokowi. Akan tetapi, ia meyakini jika pembahasan tak jauh dari urusan negara.

"Kalau soal itu yang dibahas pasti urusan negara. Masak urusan lain-lain," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement