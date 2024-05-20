Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok, MK Gelar Sidang Putusan Perkara 207 Sengketa Pileg 2024

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |16:08 WIB
Besok, MK Gelar Sidang Putusan Perkara 207 Sengketa Pileg 2024
Mahkamah Konstitusi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang putusan atau pembacaan penetapan atas 207 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 mulai Selasa 21 Mei 2024 besok.

“MK akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap 207 perkara PHPU Pileg,” kata Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono dalam keterangannya, Senin (20/5/2024).

Fajar menyebutkan, pembacaan putusan itu digelar selama dua hari, mulai Selasa hingga Rabu 21-22 Mei 2024. Adapun pembacaan putusan itu dimulai pukul 08.00 WIB di ruang sidang pleno Gedung I MK.

“(Pembacaan) pada Selasa-Rabu, 21-22 Mei 2024 mulai pukul 08.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK,” ujarnya.

Sebelumnya, Juru bicara MK, Fajar Laksono menyebutkan pihaknya sudah memulai rangkaian perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk sengketa Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Ia menyebut, sudah ada 297 perkara yang teregistrasi.

“Total perkara PHPU itu 299, dua sudah selesai (Pilpres 2 perkara), 297 perkara PHPU Pileg, sudah kita registrasi dan sudah resmi menjadi perkara," kata Fajar Laksono kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta, Kamis 25 April 2024.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186298/mk-EF9r_large.jpg
MK Tolak Gugatan Pembatasan Jabatan Ketum Parpol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176796/mk-KVR1_large.jpg
MK Bakal Putuskan 3 Perkara Uji Materiil UU Kejaksaan Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/337/3156009/mk-48xz_large.jpg
Permohon Meninggal Dunia, MK Gugurkan Gugatan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/337/3143311/putusan_mk_soal_sd_mp_gratis_perindo_harap_jadi_langkah_sejahterakan_rakyat-TIHq_large.jpg
Putusan MK soal SD-SMP Gratis, Perindo Harap Jadi Langkah Sejahterakan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/337/3075451/mk-Z2Pj_large.jpg
Mantan Gubernur Sultra hingga Eks Dirut Uji Materi UU Tipikor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/337/3052878/mk-ltf0_large.jpg
Jubir MK Senang, Bangga dan Gembira karena Banjir Dukungan Terkait Putusan Aturan Pilkada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement