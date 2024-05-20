Jokowi Tak Diundang Rakernas V PDIP, Gibran Rakabuming Terkejut

SOLO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tak diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol pada 24-26 Mei 2024. Kabar tersebut pun ditanggapi Gibran Rakabuming Raka.

Wapres terpilih itu terkejut dengan saat ditanya soal Jokowi yang tidak diundang ke Rakernas PDIP ke V.

"Masa nggak diundang? diundang kok. Saya nggak tahu ya," katanya, Senin (20/5).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kemudian meminta agar awak media menanyakan langsung kabar tersebut ke PDIP.

"Tanya saja ke teman-teman PDIP," ucapnya.

Saat disinggung soal undangan PDIP ke dirinya, Gibran mengaku tidak tahu. Namun, ia menyebut akan datang menghadiri Rakernas PDIP jika mendapat undang.