Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Tak Diundang Rakernas V PDIP, Gibran Rakabuming Terkejut

Romensy August , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |17:14 WIB
Jokowi Tak Diundang Rakernas V PDIP, Gibran Rakabuming Terkejut
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

SOLO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tak diundang dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Ancol pada 24-26 Mei 2024. Kabar tersebut pun ditanggapi Gibran Rakabuming Raka.

Wapres terpilih itu terkejut dengan saat ditanya soal Jokowi yang tidak diundang ke Rakernas PDIP ke V.

"Masa nggak diundang? diundang kok. Saya nggak tahu ya," katanya, Senin (20/5).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu kemudian meminta agar awak media menanyakan langsung kabar tersebut ke PDIP.

"Tanya saja ke teman-teman PDIP," ucapnya.

Saat disinggung soal undangan PDIP ke dirinya, Gibran mengaku tidak tahu. Namun, ia menyebut akan datang menghadiri Rakernas PDIP jika mendapat undang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement