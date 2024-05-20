Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sampaikan Duka Cita atas Meninggalnya Presiden Iran

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |19:08 WIB
Jokowi Sampaikan Duka Cita atas Meninggalnya Presiden Iran
Presiden Jokowi (Foto : Youtube Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan belasungkawa dan duka cita atas wafatnya Presiden Iran Sayyed Ebrahim Raisi akibat kecelakaan helikopter. Jokowi pun mendoakan bagi Presiden Ebrahim dan delegasi untuk keluarganya. Ucapan itu disampaikan Jokowi lewat akun media sosial X.

Berikut ucapan duka cita Presiden Jokowi :

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un

 

Duka cita mendalam atas wafatnya Presiden Iran, Yang Mulia Sayyed Ebrahim Raisi, beserta delegasi pendamping yang menyertai beliau dalam musibah kecelakaan di Iran

 

Doa tulus saya panjatkan bagi keluarga yang ditinggalkan dan masyarakat Iran.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Iran Ebrahim Raisi dan beberapa pejabat senior dilaporkan tewas setelah helikopter yang membawa mereka jatuh di provinsi Azerbaijan Timur pada hari Minggu.

Laporan itu diterbitkan Sri Lanka Guardian, Senin (20/5/2024). Namun, pemerintah Iran belum mengonfirmasi kematian sang presiden dan rombongannya. Laporan lain dari CNN menyebutkan helikopter itu membawa sembilan orang saat kecelakaan terjadi.

Kecelakaan fatal itu terjadi setelah Raisi dan rombongannya baru saja kembali dari upacara pembukaan bendungan baru di perbatasan Iran dengan Azerbaijan.

Menurut laporan Sri Lanka Guardian, selain Raisi, korban meninggal lainnya antara lain Menteri Luar Negeri Hossein Amirabdollahian, Gubernur Provinsi Azarbaijan Timur Malek Rahmati, Imam Salat Jumat Tabriz Hojjatoleslam Al Hashem, dan pejabat lainnya.

