Buka WWF 2024 Bali, Jokowi Sampaikan Tiga Poin Penting dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

BALI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak dunia mewujudkan tata kelola air yang inklusi dan berkelanjutan saat membuka Pertemuan Tingkat Tinggi atau High Level Meeting (HLM) World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin (20/5/2024).

Kepala Negara mengatakan bahwa pertemuan ini harus menjadi momentum negara-negara di dunia untuk merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dengan berbagi pengetahuan, mendorong solusi inovatif, dan mewujudkan manajemen sumber daya air terintegrasi.

“Ini untuk meneguhkan komitmen dan merumuskan aksi nyata terkait pengelolaan air inklusif dan berkelanjutan,” ujar Jokowi, Senin (20/5/2024).

Menurut Jokowi, air memegang peran penting dan sentral bagi kehidupan umat manusia. Bahkan air begitu penting hingga disebut sebagai the next oil di masa depan.

Selain itu dari sisi ekonomi, kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen sampai 2050.

Jokowi melanjutkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi. Kemudian merehabilitasi seluas 4,3 juta hektare jaringan irigasi dan membangun 2.156 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai.

Indonesia juga memanfaatkan air untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata. PLTS ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

“Namun semua upaya ini tidak cukup. Persoalan air dan sanitasi akan semakin berat di masa mendatang. Upaya ini harus diperkokoh di tingkat global baik oleh negara, sektor swasta, maupun masyarakat madani. Forum Air Sedunia ke-10 ini menjadi langkah strategis melakukan aksi nyata dan komitmen bersama mewujudkan manajemen sumber daya air yang terintegrasi,” ujar Presiden.