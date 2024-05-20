Besok Malam Rakyat Bersuara "Kasus Vina & Potret Hukum di Negeri Kita" bersama Aiman Witjaksono dan Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 19.00 WIB Live hanya iNews

JAKARTA - Kasus Vina korban pembunuhan dan pemerkosaan oleh anggota geng motor di Cirebon pada 2016 silam kembali mendapat perhatian luas setelah film "Vina: Sebelum 7 Hari" dirilis. Proses hukum kasus ini masih terus berlanjut dan akan dibahas dalam Dialog Spesial Rakyat Bersuara besok malam bersama Aiman Witjaksono, Putri Maya Rumanti, Ito Sumardi, Effendi Gazali dan para narasumber lainnya.

Kasus Vina dan Eky kian viral di jagat media sosial. Belum lama ini sederet fakta terbaru soal kasus Vina sedikit demi sedikit mulai terungkap. Kasus yang menghabiskan nyawa dua anak remaja asal Cirebon ini pun membuat fakta baru.

Dari kasus Vina ini secara gamblang terlihat bagaimana potret hukum di negeri kita. Kasus semacam ini sering kali menunjukkan ketidaksempurnaan dalam penegakan hukum dan perlunya reformasi lebih lanjut. Tak hanya itu, ada persepsi bahwa hukum di Indonesia cenderung lebih keras terhadap masyarakat kelas bawah dan lebih lunak terhadap mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Banyak kasus yang menunjukkan perbedaan perlakuan ini, baik dalam proses penyelidikan maupun dalam penjatuhan hukuman.

Jangan lewatkan Dialog Spesial Rakyat Bersuara, Ungkap tuntas isu-isu terkini bersama para narasumber, P Putri Maya Rumanti, Pengacara Keluarga Vina & Tim Hotma 911, Ito Sumardi, Kabareskrim periode 2009-2011, Effendi Gazali, Pakar Komunikasi, Jogi Nainggolan, Pengacara 5 Terpidana dan Reza Indragiri, Pakar Psikolog Forensik Besok Malam pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews

(Fakhrizal Fakhri )