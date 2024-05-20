Eks Penyidik Minta KPK Transparan Usut Aliran Uang Proyek Kereta ke Pejabat

JAKARTA - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo meminta agar lembaga antirasuah transparan dalam mengusut tuntas aliran uang suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian ke sejumlah pihak.

Sebab diduga, terdapat banyak pihak yang kecipratan uang panas proyek jalur kereta tersebut. Salah satunya yang pernah disebut menerima aliran uang tersebut yakni, Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Mohamad Risal Wasal (MRW).

"KPK harus transparan untuk menindaklanjuti setiap adanya dugaan dugaan terkait dengan kasus korupsi. Oleh karena itulah maka tentu KPK harus segera memeriksa pejabat dari Kemenhub yang terkait peristiwa itu untuk mengkonfirmasi kebenarannya,” kata Yudi kepada wartawan, Senin (20/5/2024).

Sekadar informasi, nama Risal sempat muncul dalam sidang dugaan suap proyek jalur kereta yang menjerat Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto. Selain Risal, nama Risal hingga Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Djarot Tri Wardhono juga pernah disebut.

Risal dan Djarot pernah disebut dijadwalkan menerima tunjangan hari raya (THR) menjelang Idul Fitri 2023. Namun, pemberian THR tersebut gagal karena Dion dan belasan orang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Jawa Tengah dan Jakarta.

Yudi menegaskan, perlu adanya kejelasan ihwal masalah ini. Caranya dengan meminta keterangan para pihak yang disebutkan dalam persidangan tersebut. KPK diminta untuk mengonfirmasi nama-nama yang disebut dalam persidangan tersebut.

"Jadi saya pikir ini adalah SOP yang harus dilakukan, kalau enggak diperiksa apakah fakta tersebut benar atau tidaknya keterangan tersebut tidak bisa dibuktikan," ucap mantan Ketua Wadah Pegawai KPK tersebut.

Sebelumnya (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu memastikan pihaknya bakal mendalami aliran dana kasus tersebut.

"Ketika info kita terima di persidangan, nanti JPU (jaksa penuntut umum) akan membuat laporan perkembangan penuntutan," kata Asep.