WWF 2024 Bali, AHY Dorong Sumber Daya Air untuk Kemakmuran Bersama

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |21:34 WIB
BALI - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan apa saja yang menjadi isu besar, termasuk tantangan dan peluang dalam mewujudkan air bagi kemakmuran bersama saat menjadi narasumber pada rangkaian World Water Forum (WWF) ke-10 Bali.

AHY didapuk menjadi pembicara dalam Forum Session Local and Regional Government yang dilangsungkan pada Rabu 22 Mei 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, AHY mendorong agar sumber daya air di dunia bisa didorong untuk kemakmuran bersama.

"Saya akan berbicara bahwa air itu harus diorientasikan untuk kemakmuran bersama, prosperity," ujarnya sebelum mengikuti Upacara Pembukaan WWF ke-10 di Bali International Convention Center (BICC) Nusa Dua, Senin (20/05/2024).

Fokus kedua yang AHY sampaikan adalah terkait harapannya agar seluruh warga dunia, khususnya masyarakat Indonesia memiliki akses yang baik terhadap sumber daya air yang ada.

