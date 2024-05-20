Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

8 Juta Orang di Indonesia Alami Gangguan Penglihatan, 1,6 Juta di Antaranya Terancam Buta

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |22:05 WIB
8 Juta Orang di Indonesia Alami Gangguan Penglihatan, 1,6 Juta di Antaranya Terancam Buta
A
A
A

JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari dr. Brenda Hayatulhaya, dokter spesialis mata JEC Eye Hospitals and Clinics. Beliau mengungkapkan bahwa 8 juta orang Indonesia mengalami gangguan penglihatan, dan 1,6 juta di antaranya terancam kebutaan, dengan katarak sebagai penyebab utama. Mirisnya, katarak tak hanya menyerang lansia, tapi juga anak muda.

“Tanda-tanda katarak pada anak muda termasuk pandangan buram seperti berkabut, terjadi perlahan, umumnya tanpa disertai mata merah dan tidak nyeri, dan tidak membaik dengan kacamata,” ungkap dr. Brenda dalam acara ‘Bergerak untuk Cegah Katarak’ yang diselenggarakan oleh Campaign, startup pemilik aplikasi kampanye sosial Campaign #ForABetterWorld.

Tergerak oleh fakta ini, Campaign berkolaborasi dengan Yayasan Ishk Tolaram Indonesia, organisasi filantropi yang berfokus di bidang edukasi dan akses kesehatan, dalam program inovatif See For a Better World: Restoring Sight, Changing Lives #EyeCareForAll.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mata dan membantu memerangi kebutaan akibat katarak.

Salah satu rangkaian program ini adalah kampanye digital #EyeCareForAll yang diluncurkan melalui aplikasi Campaign #ForABetterWorld. Kampanye ini berlangsung dari Mei hingga Juni 2024 dan melibatkan 7 komunitas sosial untuk meluncurkan 7 tantangan edukatif dan kreatif tentang pencegahan katarak.

Topik Artikel :
Kebutaan Buta Katarak
