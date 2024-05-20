Bertemu Khofifah, Angela Tanoesoedibjo: Partai Perindo Apresiasi Pemimpin Perempuan Berkapabilitas

JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo bertemu Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pertemuan yang berlangsung tertutup itu membahas tentang pembangunan Jawa Timur ke depan, baik dari sisi pembangunan ekonomi Jawa Timur maupun upaya menyejahterakan masyarakat dengan adil dan merata.

Angela mengatakan Partai Perindo --yang dikenal peduli terhadap pemberdayaan perempuan itu-- sangat mengapresiasi dan mendorong calon kepala daerah perempuan yang punya kapabilitas memperjuangkan Indonesia Sejahtera, termasuk untuk Jawa Timur.

Khofifah, kata Angela, telah menunjukkan kapasitasnya, kebijakan politiknya banyak membawa kemajuan bagi Jawa Timur.

"Beliau sosok wanita yang mampu mendengarkan setiap keluhan masyarakat, tegas, cepat dan berani bersikap serta menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia," kata Angela didampingi Ketua Umum Pemuda Perindo Michael Victor Sianipar pada pertemuan dengan Khofifah itu, Senin (20/5/2024).

Di mata Angela, peran perempuan di Tanah Air sejatinya telah banyak memberikan kontribusi bagi negeri ini, terutama di bidang ekonomi. Sekitar 64 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.

Sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Di bidang politik, Angela memgatakan Khofifah telah menjadi contoh bagaimana perempuan dapat memberikan kemajuan yang pesat saat mendapatkan kesempatan untuk memimpin.

"Kita semua menjadi saksi bagaimana kepemimpinan Ibu Khofifah memajukan dan menyejahterakan masyarakat Jawa Timur. Angka kemiskinan jauh menurun, pertanian maju dan SDM Jawa Timur dibangun dengan sangat baik," tegas Angela --yang juga Ketua Desk Pilkada 2024 DPP Partai Perindo itu.

Angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun drastis dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023.