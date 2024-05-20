Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah 4 Tahun di Citeureup Bogor Tewas Usai Terseret Arus Selokan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |03:32 WIB
Bocah 4 Tahun di Citeureup Bogor Tewas Usai Terseret Arus Selokan
A
A
A

BOGOR - Bocah laki-laki berusia 4 tahun meninggal dunia usai terseret selokan di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor. Jasad korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Kanit Reskrim Polsek Citeureup AKP Yayan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Awalnya, korban sedang bermain perosotan bersama rekannya di selokan ketika hujan turun.

"Posisi selokan miring sehingga anak-anak suka main perosotan kalau ada hujan," kata Yayan dalam keterangannya, Minggu (19/5/2024).

Hingga sore hari, orangtua korban dan warga mencari keberadaannya. Sekira pukul 17.00 WB, salah satu warga melihat ada tangan di sela-sela selokan dam setelah dicek ternyata terdapat tubuh korban.

"Korban masuk ke dalam got dan sudah dalam keadaan meninggal dunia selanjutnya korban diangkat ramai-ramai sama warga setempat dengan cara membongkar got tersebut," jelasnya.

Dengan adanya kejadian ini, pihak keluarga menerima sebagai musibah dan tidak ada tuntutan kepada pihak manapun. Jasad korban sudah dibawa oleh keluarganya untuk dimakamkan.

"Keluarga korban membuat surat pernyataan untuk tidak diotopsi dan sudah dimakamkan oleh orangtuanya dan warga setempat," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
mayat bogor Citeureup tenggelam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186083//arya_daru-5qnb_large.jpg
Arya Daru Check-in Hotel Bareng Vara 24 Kali, Pengacara: Kami Minta Diperdalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186068//arya_daru-uqER_large.jpg
Terungkap! Arya Daru dan Vara Check-in Hotel Sebanyak 24 Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3186028//arya_daru-L8q9_large.jpg
Audiensi, Kubu Arya Daru Desak Polisi Gelar Perkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/338/3185961//arya_daru-8sEk_large.jpg
Polda Metro Undang Audiensi Keluarga Arya Daru Siang Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185697//alvaro_kiano-h8nt_large.jpg
7 Fakta Baru Alvaro Bocah Hilang 8 Bulan Tewas hingga Tersangka Ayah Tiri Bunuh Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement