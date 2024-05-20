Bocah 4 Tahun di Citeureup Bogor Tewas Usai Terseret Arus Selokan

BOGOR - Bocah laki-laki berusia 4 tahun meninggal dunia usai terseret selokan di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor. Jasad korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

Kanit Reskrim Polsek Citeureup AKP Yayan mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.00 WIB. Awalnya, korban sedang bermain perosotan bersama rekannya di selokan ketika hujan turun.

"Posisi selokan miring sehingga anak-anak suka main perosotan kalau ada hujan," kata Yayan dalam keterangannya, Minggu (19/5/2024).

Hingga sore hari, orangtua korban dan warga mencari keberadaannya. Sekira pukul 17.00 WB, salah satu warga melihat ada tangan di sela-sela selokan dam setelah dicek ternyata terdapat tubuh korban.

"Korban masuk ke dalam got dan sudah dalam keadaan meninggal dunia selanjutnya korban diangkat ramai-ramai sama warga setempat dengan cara membongkar got tersebut," jelasnya.

Dengan adanya kejadian ini, pihak keluarga menerima sebagai musibah dan tidak ada tuntutan kepada pihak manapun. Jasad korban sudah dibawa oleh keluarganya untuk dimakamkan.

"Keluarga korban membuat surat pernyataan untuk tidak diotopsi dan sudah dimakamkan oleh orangtuanya dan warga setempat," pungkasnya.

