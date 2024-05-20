Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KNKT: Pesawat Latih Jatuh di BSD Usai Survei ke Tanjung Lesung Banten

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |06:03 WIB
JAKARTA - Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Soerjanto Tjahjono mengatakan, pesawat latih dengan nomor PK-IFP 172 jatuh usai melakukan survei ke Tanjung Lesung, Banten.

"Di Tanjung Lesung itu dia survei kesana, mereka bikin semacam landasan lendek disana. Dia survei, mau ada acara di Tanjung Lesung Minggu depan di bulan ini," kata Soerjanto kepada wartawan, Senin (20/5/2024).

Ia mengatakan, pesawat latih tidak diperuntukkan untuk umum. Yang mana hanya digunakan untuk kepentingan club yakni Indonesia Flying Club.

"Tergantung penggunaannya, bisa untuk pesawat latih. Ini memang semacam club, jadi memang tidak diperuntukkan untuk umum. Tapi, untuk kepentingan club mereka sendiri," ucapnya.

Lantas KNKT menegaskan, bahwa pesawat latih tidak dicharter. Karena pesawat tersebut memang bukan untuk publik.

"Enggak karena ini bukan untuk publik, jadi dipakai oleh kalangan club sendiri jadi non komersil atau tidak berbayar," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
