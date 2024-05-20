Hendak Tawuran di Pasar Senen, 5 Remaja Ditangkap dan Sita 3 Celurit

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Satuan Samapta Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan 5 (lima) orang yang diduga hendak melakukan tawuran di jalan Pasar Senen, Kecaman Senen, Jakarta Pusat, Minggu (19/05/2024) sekitar pukul 04.00 WIB.

Disaat tim sedang melaksanakan patroli rutin kewilayahan dan melintas di wilayah Senen, Tim Patroli melihat segerombolan anak-anak yang diduga hendak melakukan tawuran. Lalu pada saat dibubarkan, Tim berhasil mengamankan beberapa orang yang sedang membawa senjata tajam.

Adapun 5 (lima) orang yang berhasil diamankan yaitu RSAS (14), FS (16), RM (21), FA (19), IS (25) dan beberapa barang bukti berupa senjata tajam dan kendaraan yang berhasil diamankan dan disita yaitu 3 (tiga) bilah Celurit panjang bergagang kayu, 1 (satu) buah cocor bebek dan 2 (dua) unit sepeda motor jenis Yamaha Aerox dan Yamaha Mio.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, bahwa kegiatan patroli Tim Patroli Perintis Presisi merupakan kegiatan rutin. Yang mana dilakukan setiap harinya untuk menjaga kamtibmas di wilayah Jakarta Pusat.

"Iya benar, Tim Patroli Presisi telah mengamankan beberapa orang yang hendak tawuran di wilayah Senen, kegiatan patroli ini akan terus kami lakukan setiap hari untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah Jakarta Pusat," kata Susatyo dikutip, Senin (20/5/2024).

Terakhir dia juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat peduli dengan pergaulan sang anak. Serta mengontrol aktivitas anak saat berada diluar rumah.

"Agar tidak menjadi pelaku yang melanggar hukum dan korban aksi kejahatan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Sayangi nyawa anak-anak kita apabila meregang nyawa sia-sia ataupun luka sobek disaat tawuran," tuturnya.