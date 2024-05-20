Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Remaja di Depok Dibacok OTK hingga Alami Luka di Lengan dan Betis

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |07:18 WIB
Remaja di Depok Dibacok OTK hingga Alami Luka di Lengan dan Betis
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

DEPOK - Seorang remaja pria berinisial MFN (17), menjadi korban pembacokan oleh orang tidak dikenal (OTK) di Jalan Nurul Hikmah RT 6/11, Tugu, Cimanggis, Kota Depok pada Minggu 19 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WIB.

"Korban mengalami luka bacok lengan kanan dan betis kiri. Kini dirawat di RS Polri Kramat Jati," kata Kapolsek Cimanggis, Kompol Judika Sinaga saat dikonfirmasi.

Judika menyebutkan, saat ini pelaku pembacokan tengah dalam penyelidikan sehingga belum diketahui motif peristiwa tersebut.

"Pelakunya belum ketangkap, jadi motifnya belum kita tahu. Dalam penyelidikan," pungkasnya.

(Awaludin)

      
